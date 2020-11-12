Свободных коек для больных коронавирусом осталось 7 процентов в Санкт-Петербурге

Около 7 процентов свободных коек для больных коронавирусом осталось в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге на сегодняшний день больных коронавирусом принимают 20 стационаров. В них развернуты 9 613 коек для инфекционных больных. Однако по данным на 11 ноября 2020 года, из этих мест сейчас свободно всего 7 процентов.

- В стационарах развернуть 9613 коек под прием инфекционных больных. 605 из них свободны, - рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.

Тем не менее, в городе есть еще свободные места. Так, во временном госпитале, развернутом в "Ленэкспо" на 1295 коек, сейчас свободно порядка 19 процентов. Отмечается, что в ближайшее время коечный фонд планируется увеличить до 2,5 тысяч мест.

Также в случае необходимости больных коронавирусом могут начать принимать в центре имени Алмазова, экстренной медицины МЧС им.Никифорова и НИИ Фтизиопульмонологии.