Два отделения психоневрологического интерната закрылись на карантин из-за коронавируса в Санкт-Петербурге

Два отделения психоневрологического интерната № 1 в Петербурге закрыли на карантин по коронавирусу Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге два отделения психоневрологического интерната №1 закрылись на карантин из-за вспышки коронавируса. Об этом стало известно в среду, 11 ноября 2020 года. Сейчас все пациенты и персонал находятся в здании.

- В ПНИ №1 есть подтвержденные случаи заражения коронавирусной инфекцией, два отделения по требованию Роспотребнадзора закрыты на карантин вместе с персоналом на две недели. Остальные работают по обычному графику с учетом ограничительных и профилактических мер, - пишут "Невские новости" со ссылкой на комитет по социальной политике города.

Число заболевших в интернате на данный момент не называется. Известно, что вся информация о случаях заражения коронавирусом будет направлена в оперативный городской штаб по COVID-19.

Напомним, что в Петербурге все вузы переходят на дистанционное обучение из-за коронавируса с 13 ноября.