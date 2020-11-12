У петербуржца украли рюкзак с 2 миллионами рублей из машины на парковке у гипермаркета

Полицейские в Санкт-Петербурге по горячим следам задержали барсеточника, добычей которого стало более 2 миллионов рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге местный житель стал жертвой вора-барсеточника. 8 ноября 2020 года около шести часов вечера 38-летний мужчина оставил свой автомобиль марки "Митсубиси Лансер" на парковке гипермаркета на улице Савушкина, дом 116, а когда вернулся, обнаружил, что у машины разбито стекло и пропал рюкзак.

- Мужчина позвонил в полицию и рассказал, что из его машины украли черный рюкзак, в котором находилась крупная сумма денег - 2 миллиона 50 тысяч рублей, - рассказали в главном управлении МВД по Северной столице.

Полиция возбудила уголовное дело. Подозреваемого удалось быстро найти, так как на парковке установлены камеры видеонаблюдения.

Вечером 9 ноября подозреваемого задержали на проспекте Королева в Приморском районе. Им оказался 48-летний безработный рецидивист, который еще в начале 2000-х годов судим за кражи.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе, а полиция выясняет факты других возможных его преступлений.