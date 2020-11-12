Пьяного гонщика на Mercedes задержали со стрельбой в Санкт-Петербурге

Полиция задержала со стрельбой пьяного гонщика в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали пьяного гонщика на Mercedes. Однако, чтобы поймать водителя, правоохранителям пришлось устроить стрельбу. Около 00:40 часов 7 ноября 2020 года на перекрестке Южной улицы и Петрозаводского шоссе в Колпино сотрудники ДПС пытались остановить автомобиль, однако водитель требования проигнорировал и вжал педаль газа в пол.

- Началась погоня. Чтобы остановить автомобиль инспектору пришлось произвести один выстрел из табельного оружия в воздух и несколько по колесам. В итоге гонщика задержали на Комсомольской улице в Отрадном, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

За рулем оказался 41-летний пьяный мужчина, на пассажирском сидении владелец авто.

Оказалось, что ранее мужчина уже был лишен прав за вождение в нетрезвом виде. Пьяного гонщика отправили на 14 дней за решетку. Мужчине может грозить до 2 лет лишения свободы.