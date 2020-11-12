Порядка 40 тысяч обследований на коронавирус провели в Санкт-Петербурге за сутки

Еще 40 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Борьба с коронавирусом в Санкт-Петербурге продолжается. Медицинские учреждения увеличивают мощности для более массового обследования населения. Так, по данным Смольного на четверг, 12 ноября 2020 года, анализы на наличие COVID-19 за сутки сдали почти 40 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 39 930 человек. Под медицинским наблюдением находится 3290 человек. Из них 55 - в обсерваторе, 1930 - контактные, 1305 - на самоизоляции, - рассказали в администрации Северной столицы.

С начала эпидемии в Северной столице коронавирусом заразились уже порядка 74,5 тысяч человек, из них выздоровели 45 тысяч, скончались более 4,3 тысяч горожан.

Напомним, что с 14 ноября 2020 года по 15 января 2021 года в Петербурге вводятся новые ограничения. Из основного, горожанам старше 65 лет следует уйти на самоизоляцию.