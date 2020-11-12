Число новых зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге 12 ноября 2020 года увеличилось на 1,6 тысяч человек

Еще более 1,6 тысяч человек заболели коронавирусом в Петербурге 12 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН

За последние сутки оперативный штаб по COVID-19 подтвердил в России еще 21 608 новых случаев заражения. Это на 1 757 заболевших больше, чем днем ранее. Из них число новых зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 12 ноября 2020 года составило более 1,6 тысяч человек. Так, в городе снова установлен очередной рекорд.

- За минувшие сутки в Петербурге коронавирус обнаружен еще у 1 667 человек, что больше на 93 случая, чем днем ранее. Всего за время пандемии в городе заразились 76 152 человек, - сообщили в оперативном штабе.

Рост числа заболевших в Петербурге не останавливается. С каждым днем кривая заражаемости ползет вверх. Эксперты считают, что пик придется на новогодние праздники.

Также за последние сутки полностью выздоровели 839 человек, всего 45 871 пациентов за время пандемии. Жертвами стали 4 385 человек, из них 68 за последние сутки.