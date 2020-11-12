Труп жителя Москвы нашли в «Жигулях» во дворе дома на Свеаборгской улице

Труп жителя Москвы нашли в "Жигулях" на Свеаборгской улице. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Страшную находку сделали жители Московского района Санкт-Петербурга. Во дворе дома 23 по Свеаборгской улице они заметили синие «Жигули», в салоне которых находился мужчина. И признаков жизни он не подавал. Встревоженные люди тут же вызвали полицию, а там сигнал перенаправили в скорую помощь.

- 11 ноября поступило сообщение: подозрительная автомашина стоит во дворе дома. Внутри мужчина, заявительница предполагает, что труп. Тело не трогала. Вызов передан в службу «03», - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Вскоре на адрес прибыла машина с медиками. Которые осмотрели тело и подтвердили, что человек уже умер и помочь ему ничем невозможно. Полицию пришлось звать второй раз.

Приехавшие на место оперативники установили, что умершим оказался 68-летний мужчина, местом регистрации и жительства которого значится Москва.

Выяснением обстоятельств смерти занимаются правохранительные органы.