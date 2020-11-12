Еще 68 человек умерли от коронавируса за сутки в Санкт-Петербурге

Еще 68 смертей пациентов зафиксированы в Петербурге за сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смерть еще 68 человек от коронавируса подтвердили в Санкт-Петербурге за последние сутки. Такие данные приводит федеральный Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением инфекции «ковид-19» в России.

- За минувшие сутки в стране зафиксировано 439 смертельных случаев. Из них 71 - в Москве и 68 - в Санкт-Петербурге. Общее число летальных исходов в России составляет 32 032, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Москва по-прежнему занимает первое место среди городов по количеству смертей от коронавируса. С начала пандемии в столице скончались уже 7573 человека. Петербург держит второе место. В городе на Неве жертвами опасной болезни стали 4385 пациентов. На третьем месте Подмосковье с 1758 умершими.

Отметим, что Петербург опять побил рекорд по суточному приросту заболевших. На утро 12 ноября зафиксировано еще 1667 случаев заражения «ковид-19».