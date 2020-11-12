Новогодняя елка зажглась у Гостиного двора

Новогодняя елка заиграла огнями. Фото: Олег ЗОЛОТО

До наступления нового года еще больше месяца, а центр Санкт-Петербурга уже начал приобретать первые черты праздничного убранства. И одним из символов наступающих торжеств стала новогодняя елка, установленная перед Гостиным двором.

- Елку установили днем 10 ноября, до вечера ее наряжали украшениями, а с наступлением темноты елочка засияла огнями гирлянд, - сообщил фотокорреспондент «КП-Петербург», снявший кадры с новогодним деревом.

К слову, елка у Гостиного двора искусственная. Несмотря на то, что именно с ее появлением в городе начинает ощущаться приближение нового года, главная красавица будет стоять на Дворцовой площади. И впервые за семь лет это будет не искусственная конструкция, напоминавшая конус, а живое дерево.

Именно так проголосовали сами петербуржцы, отдавшие чуть больше половины мнений за елку из леса.

Впрочем, она появится на главной площади города еще не скоро - после 20 декабря.