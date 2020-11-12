Башня «Лахта Центра» получила титул «небоскреба года» в мире

Башня "Лахта Центра" получила премию как "небоскреб года". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Башня петербургского «Лахта Центра» стала «Небоскребом года» в мире. Такую престижную награду высотке комплекса присудила международная компания Emporis, занимающаяся аналитикой данных о высотной недвижимости. Она же и учредила самую престижную «высотную» мировую премию Emporis Skyscraper Awards, ежегодно присуждаемую выдающимся небоскребам на планете.

- Главная мировая премия в области высотной архитектуры, впервые за историю своего существования досталась российскому небоскребу! - сообщает пресс-служба «Лахта Центра».

462-метровый петербургский небоскреб, отмечен организаторами как самое высокое здание не только в России, но и в Европе. Он обошел больше 700 соперников по всему миру.

Жюри оценило не только высоту «Лахта Центра», но и пластику «пылающего пламени» (blazing flame), похожего на «тюльпан» горящего газа.

Второе место заняла пекинская высотка Leeza SOHO, спроектированная знаменитым архитектором Захой Хадид, а третье место досталось зданию из Нью-Йорка - Hudson Yards, 35.