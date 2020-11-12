Руфер оседлал скульптуру на крыше «Литературного дома» на Невском проспекте

Неизвестный забрался на крышу дома на Невском, 68 и оседлал скульптуру. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Выходка неизвестного руфера возмутила жителей Санкт-Петербурга. Прохожие, оказавшиеся на Невском проспекте, сфотографировали молодого мужчину, который буквально оседлал скульптуру, стоящую на крыше «Литературного дома». Фото выходки хулигана появились 12 ноября в социальных сетях.

- Оседлал. Подзатыльников бы ему, - пишут возмущенные горожане в паблике «Неизданное. ДТП и ЧП Санкт-Петербург.

Неизвестно, кто именно залез на крышу здания на Невском проспекте, 68, но судя по фото, он там был не один.

Напомним, что в Смольном не раз обсуждался вопрос о том, как легализовать популярные в городе прогулки по крышам, однако пока в городе действует лишь один разрешенный маршрут. А после трагедии с гибелью двух молодых людей в сентябре 2020 года, губернатор Петербурга потребовал ужесточить наказание за незаконный руфинг.