Следственный комитет начал проверку после жалоб девушки, обгоревшей в солярии в Мурино

Следователи начали проверку после того, как девушка обгорела в солярии в Мурино Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области следственный комитет начал проверку после публикаций в СМИ истории про девушку, которая получила серьезные ожоги в солярии в Мурино. Ранее "КП-Петербург" писала о том, что молодая петербурженка Мария Руфанова решила позагорать. Но после восьми минут под лампой вместо бронзового оттенка получила красные, пузырящиеся пятна.

- После восьми минут, проведенных в солярии, она получила серьезные ожоги. В результате ей пришлось обратится за медицинской помощью. Кроме того, пострадавшая утверждает, что девушка на ресепшене в салоне красоты не давала рекомендаций по использованию солярия и не показала как им пользоваться, - рассказали в следственном комитете.

На данный момент комитет начал доследственную проверку. После того, как специалисты установят все обстоятельства, будет принято процессуальное решение.

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