Введен в эксплуатацию северный участок КАД, который расширяли 2,5 года

В Петербурге полностью запустили северный участок КАД после реконструкции. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Долгожданное для всех петербургский водителей событие произошло 12 ноября. С четверга в эксплуатацию полностью пущен северный участок КАД от развязки с Западным скоростным диаметром (ЗСД) до проспекта Энгельса. Больше двух лет тут были пробки из-за расширения дороги. Теперь объект сдан.

- Данный участок на территории был построен в составе КАД одним из первых в 2002 году и имел четыре полосы движения. К его реконструкции приступили в мае 2018 года, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

На участке в 14,3 км дорожники расширили проезжую часть до шести полос. Теперь ширина трассы составляет 22,5 метра, потоки разделяет пятиметровая полоса, ограниченная барьерами, как и везде на КАД.

Чтобы покрытие дороги служило дольше, его выполнили из щебеночно-мастичного асфальтобетона, который имеет улучшенные сцепные качества и высокую сопротивляемость абразивному износу шипованной резиной.