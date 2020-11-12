68 классов и 12 групп детских садов ушли на карантин в Санкт-Петербурге

Еще один школьный класс ушел на карантин по коронавирусу 12 ноября в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в четверг, 12 ноября 2020 года, еще один школьный класс ушел на карантин в связи с коронавирусом. Напомним, что в понедельник классов на полной удаленке было 58, во вторник их количество увеличилось до 75, а среду снова уменьшилось до 67 классов.

- На 12 ноября в Северной столице в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ на обучении с использованием дистанционных технологий находятся 68 классов в 30 школах, это 0,34 процентов от общего количества классов в городе, - рассказали в комитете по образованию Санкт-Петербурга.

Отметим, что школьники не отдыхают, а учатся с помощью современных технологий.

Что касается детских садов, то количество групп, находящихся на карантине со вчерашнего дня не изменилось. На сегодня закрыты 12 групп в 7 детских садах.