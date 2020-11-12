400 килограммов сыра, масла и колбасы сожгли в Санкт-Петербурге

400 кг сыра, колбасы и масла уничтожили в печке. Фото: Управление Россельхознадзора по СПб ЛО и ПО.

Казалось бы, Финляндия давно закрыта, туристов туда не пускают, товары не возят, а финские продукты то и дело находят на прилавках петербургских магазинчиков. И пусть это происходит в меньшем объеме, чем раньше, но санкционные сыр и колбасу регулярно уничтожают после рейдов таможни и Россельхознадзора.

- 11 ноября, при проверке, было установлено, что в трех торговых точках Полюстровского рынка Санкт-Петербурга осуществлялась незаконная реализация широкого ассортимента сыра, сливочного масла, колбасы и мясных изделий, произведенных в странах Европейского союза, - сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Учитывая, что в отношении товаров из ЕС до сих пор действуют российские контрсанкции, все запрещенные продукты, а их набралось на 400 килограммов, были изъяты.

Санкционку отвезли на склад, а 12 ноября уничтожили «путем сжигания» в специальной высокотомпературной печи на одном из городских предприятий.