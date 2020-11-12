Пассажиров Ладожского вокзала проверили на соблюдение масочного режима

На Ладожском вокзале у всех пассажиров проверили маски. Фото: www.gov.spb.ru

В Санкт-Петербурге продолжаются рейды по соблюдению масочного режима в общественных местах. Один из них сотрудники Комитета по транспорту совместно с СПб ГКУ «Организатор перевозок» и полицейскими провели на Ладожском вокзале. О количестве выявленных нарушителях Смольный не сообщил, но подчеркнул, что в ходе проверки "рассеянным пассажирам напомнили о необходимости применения СИЗ, ношение которых позволяет не только защититься от коронавируса, но и избежать штрафа размером до 4 тысяч рублей".

Напомним, согласно последнему постановлению губернатора, в общественном транспорте ношение масок обязательно. Это касается не только пассажиров, но и кондукторов, водителей, контролеров. Также все транспортные предприятия дважды в день должны дезинфицировать подвижной состав.

- На полную дезинфекцию трамваев и троллейбусов СПб ГУП «Горэлектротранс» ежедневно расходует до 120 литров санитайзера. Второй крупнейший городской перевозчик, СПб ГУП «Пассажиравтотранс» в месяц использует до 100 литров антибактериального концентрата, - заметили в комитете по транспорту.

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