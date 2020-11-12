Уникальную тест-систему на наличие суммарных антител к коронавирусу выпустили в Санкт-Петербурге

Резидент Особой экономической зоны выпустил уникальную тест-систему на наличие суммарных антител к COVID-19 Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Резидент Особой экономической зоны в Санкт-Петербурге выпустил уникальную тест-систему на наличие суммарных антител к коронавирусу «SARS-CoV-2-CoronaPass». Как стало известно в четверг, 12 ноября 2020 года, ее разработали консорциумом биотехнологических компаний «Биопалитра», ЦГРМ «Генетико» и компанией «НекстГен».

- Тест-система показала высокие результаты: отсутствие ложноположительных результатов – 100%, чувствительность – 98,7%. Тест отличает короткое время анализа – всего 55 минут – и отсутствие необходимости предварительного разведения образца, - рассказали в Смольном.

Тест-система сконструирована с применением технологии сэндвич-анализа, поэтому способна определять все классы иммуноглобулинов, включая ранние антитела.

Партия тест-систем в количестве 528 000 тестов была произведена в сентябре и в настоящий момент находится на завершающей стадии получения регистрационного удостоверения.