В подземке запустят "исторический" состав. Фото: gov.spb.ru

15 ноября Петербургский метрополитен отпразднует свое 65-летие. Первые вагоны побежали по рельсам городской подземки в далеком 1955 году. И это были составы, некоторые из которых работали еще в московской, а отдельные - в довоенной берлинской системе метро. В Петербурге решили вспомнить все и к юбилею пустили на линию собственный «исторический» состав.

- 15 ноября на третью, «зеленую», ветку метро выйдет уникальный тематический состав «Эпохи метро», - сообщает пресс-служба Смольного.

Пассажиры состава смогут не только узнать про историю развития городской подземки, но и вспомнить исторические вехи страны в целом.

С наступающим юбилеем коллектив метрополитена уже поздравил губернатор Санкт-Петербурга.

- Ленинградцы-петербуржцы гордятся нашим метро, которое по праву считается одним из самых красивых в мире, и хотят знать о нем как можно больше. Старшее поколение сможет вспомнить, как все начиналось, молодежь — представить, что было 65 лет назад и как из короткой ветки в восемь станций наш метрополитен превратился в главную транспортную сеть мегаполиса, - отметил Александр Беглов.

К юбилею в петербургской подземке запустят тематический состав «Эпохи метро»

15 ноября метрополитену исполняется 65 лет

15 ноября Петербургский метрополитен отпразднует свое 65-летие. Первые вагоны побежали по рельсам городской подземки в далеком 1955 году. И это были составы, некоторые из которых работали еще в московской, а отдельные - в довоенной берлинской системе метро. В Петербурге решили вспомнить все и к юбилею пустили на линию собственный «исторический» состав.

- 15 ноября на третью, «зеленую», ветку метро выйдет уникальный тематический состав «Эпохи метро», - сообщает пресс-служба Смольного.

Пассажиры состава смогут не только узнать про историю развития городской подземки, но и вспомнить исторические вехи страны в целом.

С наступающим юбилеем коллектив метрополитена уже поздравил губернатор Санкт-Петербурга.

- Ленинградцы-петербуржцы гордятся нашим метро, которое по праву считается одним из самых красивых в мире, и хотят знать о нем как можно больше. Старшее поколение сможет вспомнить, как все начиналось, молодежь — представить, что было 65 лет назад и как из короткой ветки в восемь станций наш метрополитен превратился в главную транспортную сеть мегаполиса, - отметил Александр Беглов.