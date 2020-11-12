Продление времени продажи алкоголя до 23 часов обсудят в ЗакСе Санкт-Петербурга

В Петербурге могут на час продлить время продажи алкоголя Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге могут продлить время продажи алкоголя на один час. Именно этот вопрос будет на повестке заседания Законодательного собрания в пятницу, 13 ноября 2020 года. Депутаты считают, что эта мера поможет борьбе с нелегальной продажей спиртного после часа "икс".

- Мы рассмотрим предложение изменить время разрешенной розничной продажи алкоголя - не до 22 часов, как сейчас, а до 23 часов, - рассказал депутат ЗакСа Денис Четырбок.

Помимо того, что этот закон может закрыть вопрос продажи магазинами алкоголя после 22 часов, так еще и поможет в борьбе с так называемыми "наливайками", выпиванием горожанами спиртного на улицах и контрафактной продукцией.

Отметим, что парламентарий запустил на своем канале в Telegram голосование: "Нужно ли в Петербурге продлевать время продажи алкоголя?". Из 1,4 тысяч проголосовавших 72 процента выступили за продление времени, еще 24 процента высказались против и 4 процента респондентов "не определились".