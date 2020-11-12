Пулково обошел 33 европейских аэропорта по качеству обслуживания пассажиров

Аэропорт Пулково подтвердил свое звание лучшего в Европе по качеству обслуживания пассажиров. Фото: Олег ЗОЛОТО

Аэропорт Пулково по итогам III квартале 2020 года получил звание лучшего аэропорта Европы по качеству обслуживания пассажиров. Результаты исследования, в котором, кстати, всего участвовало 33 воздушных гавани, объявил Международный совет аэропортов.

- Второй раз в 2020 году аэропорт Пулково подтвердил свое звание лучшего в Европе по качеству обслуживания пассажиров, - добавил генеральный директор ВВСС Леонид Сергеев. - Это достижение всего коллектива. И оно еще более ценно в условиях, когда внешние обстоятельства оказывали и на сотрудников, и на наших гостей серьезное негативное воздействие.

Отметим, что работа 2 тысяч сотрудников Пулково оценивалась пассажирами по 34 показателям - это и время ожидания на регистрации и досмотре, понятная навигация, парковка и WI-FI, общая атмосфера в аэропорту и другие критерии. По 27 из них Пулково занял лидирующую позиции.