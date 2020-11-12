В Комитете по образованию Санкт-Петербурга сменилось руководство

Александр Ксенофонтов назначен врио главы Комитета по образованию. Фото: gov.spb.ru

В Петербургском Комитете по образованию сменилось руководство. Вместо Ирины Асланян, бывшей врио главы ведомства, назначен один из ее бывших заместителей Александр Ксенофонтов. Причем официальной информации от Смольного пока нет, однако на сайте комитета уже пропал раздел с упоминанием Асланян, а у Ксенофонтова появилась приписка «временно исполняющий обязанности руководителя».

- Ирина Александровна написала заявление об увольнении в связи со сменой места работы, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе Комобра.

Отметим, что в Комитете по образованию Ксенофонтов был не первым замом, однако именно он стал главой, пока с приставкой врио.

Причины уходя Ирины Асланян с должности не называются, однако известно, что с октября она тяжело болела. При этом пост руководителя Комобра она заняла лишь 25 июля 2020 года. Днем ранее от должности была освобождена Жанна Воробьева, возглавлявшая комитет восемь лет.

Отметим, что Воробьева не покинула Смольный и ушла на место спецпредставителя губернатора Санкт-Петербурга.