МЧС предупредили о тумане и гололеде 13 ноября в Ленинградской области

Туман опустится на Ленобласть 13 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Спасатели Ленинградкой области предупредили местных жителей о неблагоприятных условиях погоды. В пятницу, 13 ноября 2020 года, на регион опустится густой туман, а на дорогах образуется опасный гололед. Автомобилистам рекомендуется в такое время избегать поездок на машинах.

- 13 ноября ночью и утром в отдельных районах Ленинградской области ожидается туман. На дорогах местами гололедица. 14 ноября также ночью и утром в регионе будет туман, - рассказали в МЧС 47-го региона.

В связи с погодными условиями в области повышается вероятность ДТП, происшествий на воде, в воздухе, а также возможность заблудиться в лесу.

В целом 13 ноября в области будет облачно с прояснениями. Местами слабые осадки преимущественно в виде дождя. Температура воздуха ночью будет варьироваться от минус 2 до плюс 3 градусов, днем плюс 1-6 градусов.