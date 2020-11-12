Санкт-Петербург оказался самым бюджетным направлением для отдыха на Новый год для россиян

Петербург стал самым доступным направлением на новогодние каникулы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург неожиданно стал самым бюджетным направлением для россиян на Новый год. До праздников всего полтора месяца и люди активно начали бронировать туры. В Асоциации туроператоров России (АТОР) подсчитали, сколько стоят поездки на время новогодних каникул.

- По минимальной и средней цене на новогодние пакетные туры с захватом праздничной ночи из популярных российских направлений в середине ноября лидирует Санкт-Петербург, а из зарубежных – Турция, - сообщает пресс-служба АТОР.

Аналитики службы проверили популярные направления, взяв за основу недельную поездку на двоих человек с перелетом из Москвы. Туда же включалось проживание в отеле 3 звезды и завтрак. Приведены минимальные цены.

Так, Петербург потенциальным туристам обойдется в 26 615 рублей. Крым - 29 192; Сочи - 32 100; Калининград - 39 754.

Приэльбрусье стоит почти 43 тысячи рублей. Турция - 44,5, а Красная Поляна - 54,5. Еще дороже поездки на Байкал, Шерегеш или в ОАЭ.

А дороже всего Мальдивы - 353,5 тысячи рублей.