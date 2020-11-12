Власти Санкт-Петербурга подготовили несколько вариантов пропускного режима

В Петербурге опять заговорили о пропускном режиме из-за коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге опять заговорили о возможном введении пропускного режима, как это было весной в Москве. Тогда жителям столицы приходилось получать специальный QR-код, чтобы иметь право выйти из дома и не получить штраф. Разрабатывались похожие варианты и в Санкт-Петербурге, но до их внедрения дело не дошло. Однако осенний подъем заболеваемости вновь заставил вспомнить старое.

- Комитет по информатизации и связи уже приготовил варианты пропускного режима в Петербурге. Если все-таки руководство города примет такое решение, ведомство предоставит уже прошедшие технические экспертизы варианты дальнейших действий, - пишет «Мойка 78».

Правда, в ведомстве журналистам не стали уточнять, что и как именно планируется запустить в работу, если ограничения на перемещение по городу все же понадобятся.

Отметим, что пока к таким мерам не решились вернуться даже в Москве, где ежедневно заболевает по пять тысяч человек. В Петербурге этот показатель держится на уровне 1600 зараженных в сутки.