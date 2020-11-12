Человек упал на пути на станции метро "Ладожская" в Санкт-Петербурге

Человек упал на рельсы на станции "Ладожская" в петербургском метрополитене Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербургском метрополитене произошло ЧП. В четвертом часу дня в четверг, 12 ноября 2020 года, на оранжевой ветке Лахтинско-Правобережной линии остановилось движение поездов. Причиной тому стало падение пассажира на пути на станции "Ладожская". Об этом сообщили в пресс-службе метро.

- На станции "Ладожская" произошло падение пассажира на путь. Работают аварийно-спасательные подразделения метрополитена, - рассказали в пресс-службе.

По какой именно причине человек упал на рельсы, на данный момент не известно. Очевидцы в социальных сетях тоже ничего не рассказывают. О состоянии здоровья пострадавшего будет известно позже.

На данный момент с 15:39 часов движение по оранжевой ветке осуществляется только на участке от станции "Площадь Александра Невского" до станции "Спасская". В скором времени движение будет восстановлено.