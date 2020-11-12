Спасатели достали мужчину из-под поезда метро на станции "Ладожская" в Санкт-Петербурге

Работники метро достали из-под поезда мужчину, упавшего на рельсы Фото: Олег ЗОЛОТО

На станции метро "Ладожская" в Санкт-Петербурге, где произошло ЧП, достали человека с путей. Спустя 20 минут после инцидента в четверг, 12 ноября 2020 года, работники метрополитена успешно достали пострадавшего из-под поезда, который оказался в ложбине между рельсами.

- В 15:59 часов на станции метро "Ладожская" пассажир извлечен из-под состава. Мужчина жив, - сообщили в пресс-службе метрополитена.

До сих пор не известно, как человек оказался на путях. На данный момент пострадавшего осматривают медики.

Напомним, что движение поездов было остановлено на оранжевой ветке в 15:39 часов. Составы следовали только от станции "Площадь Александра Невского" до станции "Спасская".

С 16 часов движение по Лахтинско-Правоборежной линии метрополитена осуществляется в штатном режиме.