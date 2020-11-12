Участник дела о миллионных хищениях в ГМЗ «Петергоф» получил 3,5 года условно

При строительстве причала в Нижнем парке Петергофа украли 27 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петродворцовый районный суд вынес приговор в отношении главного инженера частной фирмы, который обвинялся в соучастии в многомиллионных хищениях в Государственном музее-заповеднике (ГМЗ) «Петергоф».

- 05.11.2013 между ООО «Феррумленд» и ГМЗ «Петергоф» в лице Сорокина был заключен государственный контракт на выполнение работ по реконструкции пассажирского причального сооружения в Нижнем парке, стоимостью 132,9 млн рублей. - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Главный инженер и гендиректор фирмы решил немного «сэкономить», для чего договорились с заместителем генерального директора ГМЗ «Петергоф» по техническому обеспечению, с начальником отдела реставрации, реконструкции и капитального строительства ГМЗ «Петергоф» и ведущим инженером того же отдела.

Работы были выполнены частично, но приняты по документам полностью. Подельникам достались 27,7 миллионов рублей.

Позднее подсудимый помог совершить еще одну растрату на 14 миллионов.

Суд учел его раскаяние и то, что он гасит ущерб, работая во внерабочее время. Итогом стал приговор в 3,5 году колонии условно.