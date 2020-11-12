Кингисеппу присвоено звание «Города воинской доблести»

В бою под Кингисеппом впервые на Ленинградском фронте были применены реактивные минометы «Катюши» Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Город Кингисепп, который в годы Великой Отечественной войны стал одним из плацдармов для борьбы с фашистами, теперь будет носить почетное звание «Города воинской доблести». Присвоить ему этот титул решили депутаты Заксобрания Ленобласти, и сегодня, 12 ноября, утвердили соответствующий документ.

- Кингисепп, безусловно, достоин звания «Город воинской доблести», - отметил спикер областного парламента Сергей Бебенин. – В бою под Кингисеппом впервые на Ленинградском фронте были применены реактивные минометы «Катюши». Да и сама Нарвская битва, охватившая западную часть Кингисеппского района, была одним из самых долгих и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны.

Кроме того, в законе о присвоении почетного звания говорится и о жителях славного города, которые приложили огромные усилия, чтобы сохранить на родной земле память о героических подвигах фронтовиков и о тех, кто погиб на полях сражений.

К слову, Кингисепп – не первый город, который в этом году удостоился титула «Города воинской доблести». Это звание также было присвоено Лодейному полю, Подпорожью, Волхову и Киришам, а звание «Населенный пункт воинской доблести» - деревне Гостилицы и поселку Красный Бор.

Города и поселения, которые удостоены почетного звания, получают грамоту и памятный знак, также на территории населенного пункта устанавливается стела.