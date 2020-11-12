Уничтожение редких животных и растений в Ленобласти будет караться штрафом

На данный момент в Красную книгу региона занесены 375 видов животных и 531 вид растений Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутаты Заксобрания Ленобласти во втором и третьем чтениях поддержали законопроект о защите редких растений и животных, занесенных в Красную книгу региона. С такой инициативой ранее к коллегам обратился парламентарий Олег Зеваков. По его словам, важно, чтобы новый закон работал не только на бумаге, но и на практике.

- Животные и растения – беззащитны и наша задача сделать все, чтобы флора и фауна Ленинградской области продолжала оставаться такой же богатой и разнообразной, - подчеркнул депутат. - Каждый браконьер должен знать, что наказание за правонарушение – неминуемо. Кроме того, мы будем прорабатывать вопрос взаимодействия должностных лиц, правоохранительных органов, экологов и волонтеров, которые будут совместными усилиями защищать природу Ленинградской области.

На данный момент в Красную книгу региона занесены 375 видов животных и 531 вид растений. Защите подлежат в том числе балтийская кольчатая нерпа, росомаха, луток, различные виды фиалок, мягкая роза и некоторые виды грибов.

Теперь за их уничтожение виновникам придется заплатить серьезные штрафы. Для физических лиц они будут достигать 2000-5000 рублей, для должностных – 10-20 тысяч, для юридических – 50-100 тысяч рублей.