Доходы Ленобласти в 2021 году должны составить 149 миллиардов рублей

Документ станет отличной основой для дальнейшей проработки бюджета Фото: Олег ЗОЛОТО

Несмотря на сложный период, проект бюджета Ленинградской области не предусматривает в 2021-2023 годах сокращение финансирования ни по какой из статей. Как отметил на заседании регионального парламента председатель Заксобрания Ленобласти Сергей Бебенин, документ сбалансирован и хорошо скроен, а это значит, что он станет отличной основой для дальнейшей проработки бюджета.

- Бюджет будущего года сформирован с учетом текущей ситуации, - отметил он. – Сейчас никто нам не может предсказать, как будет развиваться ситуация с ковидом. Отмечу, что в связи с пандемией мы этой весной направили три миллиарда на медицину и помощь предпринимателям. И даже несмотря на это, мы все равно выполнили все свои обязательства. И до конца года, я уверен, достигнем запланированных показателей.

Известно, что на здравоохранение и соцподдержку в следующем году в Ленобласти направят 84, 5 млрд рублей, на 9,8% вырастет финансирование дорожной отрасли, а на 13,6% - сферы культуры. Еще 2 млрд выделят на развитие сельских территорий – на эти деньги будут строить в том числе дороги и жилье для многодетных семей. Без внимание не останется и общественная инфраструктура. На ее развитие будет направлено 506,7 миллионов рублей.

Кроме того, в регионе продолжится расселение из аварийного жилья. До 2023 года на новое место переедут 4 358 человек.