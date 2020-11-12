Зачем блогерша слила скандальное видео с Дзюбой, рассказали ее друзья

Девушка утверждает, что была с Дзюбой на том видео Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Зачем блогерша слила скандальное интимное видео с Дзюбой? Этим вопросом сейчас задаются многие россияне. На днях Интернет-дива Наталья Веретенникова рассказала на своей странице в Инстаграме, что именно она была на интимном видео с футболистом. По ее словам, она решила поделиться роликом, потому что он "прекрасен". Однако у пользователей Сети это вызвало неоднозначную реакцию. Так что сподвигло блогершу пойти на такой шаг? Об этом "КП-Петербург" рассказали ее друзья.

- Это просто шутка, у нее такой юмор, к видео она не имеет никакого отношения, - пояснили "КП-Петербург" друзья Натальи. - Мы удивлены, что никто так и не понял, что она просто посмеялась.

Тем временем, социальные сети Натальи переживают настоящий подъем. Тысячи подписчиков добавляются к ней в социальные сети ежедневно. И Наталье это на руку, ведь всех своих поклонников она заманивает на свою платную страницу, где делится откровенными снимками без цезуры. А месяц подписки на ее страницу стоит 10 долларов.

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Однако друзья алчной модели признались «КП», что к футболисту она не имеет никакого отношения (подробности)