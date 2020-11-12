Видео с упавшим под поезд метро мужчиной появилось в соцсетях

В метро мужчина упал под поезд, но выжил. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В соцсетях появилось видео с человеком, который днем 12 ноября упал под поезд метро на станции «Ладожская» Движение по четвертой, оранжевой ветке было частично остановлено, а на помощь пострадавшему бросились сотрудники подземки.

- На станции «Ладожская» произошло падение пассажира на путь. Работают аварийно-спасательные подразделения метрополитена. С 15:39 движение по Линии 4 осуществляется на участке от станции «Площадь Александра Невского» до станции «Спасская», - сообщала пресс-служба подземки.

По счастью, пожилой мужчина остался жив. Его достали из-под вагона и на носилках подняли на платформу. По предварительным данным, пассажиру стало плохо и он не удержал равновесие перед подходившим поездом. Мужчину передали медикам.

В 15:59 движение по «оранжевой» линии было восстановлено в полном объему.