Больше двух миллионов петербуржцев получили социальную поддержку за время пандемии

150 тысяч петербургских семей с детьми получили помощь во время пандемии. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Больше двух миллионов жителей Санкт-Петербурга получили социальную поддержку из федерального и городского бюджетов. На выплаты горожанам в общей сложности были направлены 68,6 миллиарда рублей. Такие данные по состоянию на 12 ноября привели в Смольном.

- В условиях жесткой экономии бюджетных средств, вызванной пандемией COVID-19, уровень социальной поддержки петербуржцев из средств городского бюджета не только не сокращен, но и по некоторым позициям увеличен, - заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.

В частности, были проиндексированы все социальные выплаты, появились дополнительные меры поддержки, расширен круг их получателей.

В частности, 20 миллиардов рублей пошли на поддержку семей с детьми. 15,4 из них - средства городского бюджета и 4,6 - федерального.

Так, было сделано 280 тысяч разовых выплат на детей до 3 лет и более 950 тысяч выплат на детей от 3 до 16 лет. Еще 49 тысяч ежемесячных выплат получили семьи с детьми от 3 до 7 лет.

Из 600 тысяч петербургских семей с детьми, помощь получили 150 тысяч.