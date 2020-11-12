Памятник Цою подсветили новыми фонарями. Фото: gov.spb.ru

Сквер у метро «Проспект Ветеранов», в котором стоит памятник лидеру группы «Кино» Виктору Цою, осветили по-новому. На углу улицы Танкиста Хрустицкого и, собственно, проспекта Ветеранов завершились работы по капитальному ремонту системы наружного освещения.

- Теперь в сквере рядом со станцией метро «Проспект Ветеранов» стало больше светлого пространства для комфортных вечерних прогулок. 36 светодиодных светильников мягким белым светом освещают центральную площадь сквера с прилегающими аллеями., - сообщает пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Минималистичные светильники выполнены одним из российских заводов по индивидуальному заказу. Они не только делают территорию более комфортной, но и в полтора раза экономят энергию по сравнению со старыми.

Напомним, что памятник Виктору Цою был установлен в августе 2020 года, к 30-й годовщине со дня гибели музыканта.