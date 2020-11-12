СПбГУ напомнил студентам, что для них не будет дистанционного обучения

СПбГУ не перейдет на дистанционное обучение. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

СПбГУ поспешил напомнить своим студентам, чтобы они не радовались раньше времени – вуз не перейдет на дистанционный формат обучения с 13 ноября, несмотря на приказ Минобрнауки РФ. Дело в том, что функции учредителя университета выполняет правительство РФ. Как итог – дистанционка носит лишь рекомендательный характер.

- С начала учебного года Студенческий совет доносил до администрации мнения обучающихся о переходе на дистанционное обучение. На данный момент общее решение о переводе занятий в онлайн-формат не принято, однако деканы отдельных факультетов могут выступать с такой инициативой, - дали надежду на удаленку в Студсовете вуза.

При этом, например, аспиранты университета учатся дистанционно еще с начала сентября. На некоторых факультетах есть занятия в онлайн-формате. Добавим, что ранее губернатор Александр Беглов обратился к ректорам петербургских вузов с просьбой по максимуму перевести студентов на удаленку.