Беглов назвал три причины роста заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге

Александр Беглов рассказал о трех факторах, повлиявших на рост заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал три главных фактора, которые повлияли на рост заболеваемости коронавирусом в городе. Напомним, что осенью в Северной столице день за днем устанавливаются рекорды по числу заболевших инфекцией. За последние сутки таковых было уже 1 667.

- Во-первых, многие горожане вернулись после отдыха у теплого моря и привезли не только загар, но и коронавирус. Во-вторых, Санкт-Петербург посетило много туристов, завозивших инфекцию из своих регионов. Также сыграло свою роль и недостаточное соблюдение гражданами противоэпидемических норм, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного по итогам телеэфира на «России-24».

Добавим, что градоначальник просит петербуржцев ответственнее подходить к соблюдению мер безопасности по коронавирусу, иначе более жестких ограничений не избежать.