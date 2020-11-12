Рабочие повредили кабель и оставили Юнтолово без света вечером 12 ноября

Район Юнтолово в Санкт-Петербурге остался без света вечером 12 ноября 2020 года. Фото: vk.com/jkuntolovoo

Район Юнтолово остался без света вечером 12 ноября в Санкт-Петербурге. В одноименной группе во «Вконтакте» тут же стали публиковать фотографии кромешной тьмы в округе. Люди недоумевали, в чем причина и жаловались на испорченный конец тяжелого рабочего дня. Жители просидели в полном блэкауте около трех часов. Как узнала «Комсомолка» у пресс-службы «Россети Ленэнерго», виной всему горе-рабочие.

- Сторонняя организация повредила кабель. При этом работы были несанкционированные. Специалисты «Россети Ленэнерго» восстановили электроснабжение в районе Юнтолово после технологического нарушения на оборудовании 35 кВ. Бригады компании выехали на место сразу после поступления сообщения об отключении и провели ремонтные работы, - сообщили «Комсомолке».

К счастью жителей Юнтолово, с 20:08 они стали получать электроэнергию в полном объеме.