Серийного поджигателя из Ленобласти, ранившего полицейского, задержали спустя день поиска

Полиция поймала серийного поджигателя в Ленобласти. Фото: пресс-служба ГУ МВД России Санкт-Петербургу и Ленобласти

Сотрудники ГИБДД Лодейнопольского района Ленобласти поймали серийного поджигателя, который ранее утром ранил полицейского из травматического пистолета, когда его поймали с поличным при попытке спалить жилой дом. Напомним, 29-летний злоумышленник скрылся в лесу, правоохранительные органы даже планировали искать его с помощью вертолета. Но беглец сам дал себя заметить. К вечеру он замерз и вышел на трассу возле станции «Оять-Волховстроевский», чтобы поймать попутную машину.

Попуткой в итоге оказалось авто инспекторов, которые схватили поджигателя. Выяснилось, что ранее его судили за самоуправство. Сейчас злоумышленник в полиции, уголовного дела ему не избежать.

- За что задержан? По не понятным мне причинам, сейчас будем выяснять, - мастерски сыграл беглец на камеру в отделении, строя из себя саму невинность.