Петербуржцы смогут лечиться от коронавируса в стационарах Ленобласти

Зараженные коронавирусом петербуржцы смогут проходить лечение в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что при необходимости петербуржцы могут пройти лечение от коронавируса в Ленинградской области, если инфекция «клюнула» их на территории 47-го региона. Как заметил градоначальник, в условиях пандемии никто не делит людей на своих и чужих.

- В борьбе с распространением коронавирусной инфекции Санкт-Петербург объединяет усилия с Ленинградской областью. Мы – два самостоятельных субъекта РФ, но единая агломерация. Не собираемся закрываться друг от друга, - переедают слова Беглова в пресс-службе Смольного по итогам эфира на телеканале «Россия-24».

Ранее губернатор назвал три ключевых фактора, повлиявших на осенний рост заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге. Не обошлось без влияния горожан, вернувшихся из отпуска с теплых, но «заразных» стран.