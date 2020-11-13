Суд подтвердил наличие «Колпинского картеля» по детскому питанию между компаниями и администрацией района

"Колпинский картель" не смог обжаловать подозрение со стороны УФАС. Фото: Олег ЗОЛОТО

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал, что региональное УФАС на законных основаниях нашло признаки картельного сговора между девятью компаниями и администрацией Колпино по вопросам организации детского питания. Напомним, в деле фигурируют 29 госконтрактов на общую сумму больше 650 млн рублей. Ответчики, к слову, уже под следствием, но надеялись на пощаду от Арбитражного суда.

- Участники картеля работали таким образом: администрация района сообщала будущим победителям конкурсов лимиты финансировании, после чего компании готовили свои предложения, согласовывая между собой цены. После этим же известным организациям чиновники направляли запросы коммерческих предложений, после получения которых в дело вступало Юрбюро. Оно готовило техзадание по просьбе администрации, подсчитывало баллы, и писало протоколы рассмотрения заявок, - рассказывают в пресс-службе УФАС по Санкт-Петербургу.

Естественно, побеждали заранее известные участники, а другие создавали видимость конкуренции на торгах.