Грозу проституток и националиста Вячеслава Дацика выпустят на свободу

Бойцу ММА и националисту Вячеславу Дацику одобрили УДО. Фото: Олег ЗОЛОТО

Апелляционная инстанция не стала портить жизнь петербургскому националисту Вячеславу Дацику, который попал на год колонии за попытку своему приятелю незаконно пересечь границу Эстонии – по Нарве. Напомним, пограничники поймали хитрых товарищей, прятавшихся в лесу. Отец «Рыжего Тарзана» еще летом пророчил, что сына освободят по УДО, поскольку у него примерное поведение, и не прогадал.

- Апелляционная инстанция оставила без изменения постановление суда первой инстанции об удовлетворении ходатайства об УДО Вячеслава Дацика. 8 июня 2020 года его осудили по ч. 3 ст. 322 УК РФ к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима. Постановление суда вступило в законную силу, - сообщили в пресс-службе судов Ленобласти.

Добавим, что для темпераментного бойца ММА это заключение не первое. Ранее он попадал за решетку из-за ограблений, незаконного ношения оружия и знаменитого марафона голых проституток по Санкт-Петербургу.