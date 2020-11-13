1,5 млн «квадратов» жилья ввели в эксплуатацию Санкт-Петербурге за 2020 год

Смольный отчитался по показателю ввода жилья в эксплуатацию за 2020 год в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Смольном рассказали, что за неполный 2020 год в Санкт-Петербурге ввели в эксплуатацию почти 1,5 млн квадратных метров жилья. По словам властей, пандемия коронавируса не внесла никакие коррективы в строительство – рабочие трудились каждый день. Как заметил вице-губернатор Николай Линченко, в городе сохранили прогнозный объем ввода в 3,2 млн «квадратов».

- У нас трехкратное увеличение объема реализации Адресной инвестиционной программы (АИП) даже по сравнению с прошлым годом. Всего в 2020 году в городе планируется сдать в эксплуатацию порядка 60 социальных объектов, как в рамках АИП, так и за счет внебюджетных средств, - цитируют Линченко в пресс-службе Смольного.

Власти Северной столицы заверяют, что приоритетные направления в строительстве сейчас таковы: социальная, транспортная и инженерная инфраструктура. Также Смольный занят расширением рекреационных зон в городе.