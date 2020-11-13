Рабочие наткнулись на четыре снаряда при укреплении набережной на Петровском проспекте

Четыре мины спрятались в основе набережной на Петровском проспекте. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Рабочие наткнулись на четыре снаряда во время укрепления набережной на Петровском проспекте в Санкт-Петербурге. В какой-то момент началась немая сцена. Придя в себя, работяги решили не рисковать, досрочно закончить трудиться и вызвать на место взрывотехников ОМОН, пока не дай бог не случилась беда.

- На набережную незамедлительно прибыла дежурная группа разминирования ОМОН ГУ Росгвардии. Специалисты-взрывотехники обследовали обнаруженные предметы и с соблюдением необходимых мер безопасности вывезли четыре снаряда на специализированный полигон. Там боеприпасы уничтожат в полной безопасности, - передает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Ранее «Комсомолка» узнала у военных, где они чаще всего находят неразорвавшиеся мины и снаряды как в городе, так и в области. Только за прошедший октябрь специалисты вывезли и уничтожили больше 300 боеприпасов.