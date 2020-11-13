"Ниссан Кашкай" сгорел ночью в пятницу 13-го в Выборгском районе Санкт-Петербурга

Авто сгорело в Выборгском районе Петербурга

В ночь на пятницу, 13 ноября 2020 года, в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. На улице Пархоменко рядом с домом номер 33 загорелся автомобиль. Пламя мгновенно охватило переднюю часть машины. Очевидцы стали опасаться, что огонь может даже перекинуться на другие авто.

- Чего-то часто машины гореть начали, - отметил один из пользователей социальной сети, в которой свидетели рассказали про пожар.

Автолюбители отметили, что самовоспламеняться машины могут, если в них плохо установлен автозапуск или предпусковой подогреватель. Некоторые также стали грешить на крыс, которые порой грызут проводку.

На данный момент тушением пожара уже занимаются сотрудники МЧС. Очевидцы не сообщают, в какое время те приехали на вызов, а также успели ли огонь перекинуться на соседние машины. Предварительно, никто не пострадал.