Тепло и солнечно пройдет 13 ноября в Санкт-Петербурге

Тепло и солнечно будет в Петербурге 13 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге снова прекрасная погода, которая порадует всех горожан. Неожиданно в пятницу, 13 ноября 2020 года, в Северной столице выглянет солнце, которое будет светить весь день, практически не прячась за облака. День пройдет без осадков, да и туман не будет снова скрывать нежные солнечные лучи.

- Сегодня, 13 ноября, синоптическая ситуация в Северной столице будет формироваться под влиянием северо-западной периферии антициклона. В условиях высокого атмосферного давления, - рассказал ведущий специалист "Центра Фобос" Михаил Леус.

В течение для в Петербурге температура воздуха поднимется до 3-5 градусов тепла, а в Ленинградской области будет колебаться в районе 1-6 градусов выше нуля. Ветер при этом в городе нежный, южный 2-7 метров в секунду.

Выходные в городе на Неве пройдут без дожей. Ожидается, что будет солнечно, но прохладно - всего до 2 градусов тепла.