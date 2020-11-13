Кучи мусора застелили улицу Черняховского в самом центре Санкт-Петербурга

Неизвестный перевернули мусорные баки и вывалили все содержимое в центре Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

Жители Центрального района Санкт-Петербурга возмутились поведению неизвестных хулиганов, которые перевернули огромные мусорные баки на улице Черняховского. Утром в пятницу, 13 ноября 2020 года, горожане заметили, что все тротуары и проезжая часть буквально устелена объедками, мусорными пакетами и другим содержимым из контейнера.

- На улице Черняховского, возле парка. Мусор валяется ровным слоем вдоль заброшенного дома, кто-то, видимо, дрался с баками и победил, - рассказали в социальной сети очевидцы.

Другие петербуржцы в сети подхватили возмущение местных жителей и предположили, что такой беспредел могли учинить какие-нибудь пьяные граждане.

- Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят, - добавил один из пользователей.

Благо, с беспорядком очень оперативно справились дорожники, которые отчитались об уборке улицы.