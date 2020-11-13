Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Мужчина расстрелял знакомого во дворе дома в Кировском районе Санкт-Петербурга

Пострадавшего госпитализировали в больницу, а виновника задержала полиция
Лилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий
Полиция Кировского района проводит проверку по факту стрельбы во дворе жилого дома

Полиция Кировского района проводит проверку по факту стрельбы во дворе жилого дома

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге произошла стрельба в Кировском районе города. Вечером в четверг, 12 ноября 2020 года, в полицию позвонил 37-летний мужчина и рассказал, что ему угрожает знакомый, который направил на него оружие. Также он пояснил, что они находятся во дворе дома 7 по улице Генерала Симоняка, куда сразу же и отправились правоохранители.

- Прибыв на место, полицейские выяснили, что в 19:40 часов 26-летний молодой человек два раза выстрелил в звонившего мужчину из травматического пистолета. Стрельба произошла во время конфликта между знакомыми, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

На место также незамедлительно приехала бригада скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшего. У мужчины пулевое ранение груди в области ребер.

Подозреваемый доставлен сотрудниками полиции в отдел для дальнейших разбирательств. Проводится проверка по данному факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ЧП