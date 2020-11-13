Мужчина расстрелял знакомого во дворе дома в Кировском районе Санкт-Петербурга

Полиция Кировского района проводит проверку по факту стрельбы во дворе жилого дома Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге произошла стрельба в Кировском районе города. Вечером в четверг, 12 ноября 2020 года, в полицию позвонил 37-летний мужчина и рассказал, что ему угрожает знакомый, который направил на него оружие. Также он пояснил, что они находятся во дворе дома 7 по улице Генерала Симоняка, куда сразу же и отправились правоохранители.

- Прибыв на место, полицейские выяснили, что в 19:40 часов 26-летний молодой человек два раза выстрелил в звонившего мужчину из травматического пистолета. Стрельба произошла во время конфликта между знакомыми, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

На место также незамедлительно приехала бригада скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшего. У мужчины пулевое ранение груди в области ребер.

Подозреваемый доставлен сотрудниками полиции в отдел для дальнейших разбирательств. Проводится проверка по данному факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.