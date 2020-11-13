Регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Швейцарию появятся с 27 ноября 2020 года в Пулково

Из аэропорта Пулково возобновляются рейсы в Цюрих Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В аэропорту Пулково возобновляются регулярные рейсы в Швейцарию. Как стало известно, с 27 ноября 2020 года, самолеты будут летать из Санкт-Петербурга на север страны в город Цюрих. Рейсы будет выполнять авиакомпания SWISS.

- С 27 ноября 2020 года авиакомпания SWISS приступит к выполнению регулярных рейсов на север Швейцарии – в Цюрих – с частотой один раз в неделю, - рассказали в Пулково.

Билеты на рейсы уже можно приобрести на сайте аэропорта или перевозчика.

Напомним, что с 24 октября из Пулково летают самолеты в Женеву. Это был первый регулярный рейс авиакомпании "Россия" в страну Шенгенской зоны с момента введения ограничений авиасообщения, обусловленными неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

- Мы рекомендуем ознакомиться с эпидемиологическими правилами пересечения государственных границ на сайтах Роспотребнадзора и миграционных служб страны вылета и пребывания, - добавили в аэропорту.