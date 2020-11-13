Электричка загорелась на станции Белоостров под Санкт-Петербургом утром 13 ноября

Электричка задымилась на станции Белоостров в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На железной дороге в Санкт-Петербурге произошло ЧП. Утром в пятницу, 13 ноября 2020 года, на станции Белоостров загорелась электричка, которая следовала за город. Инцидент произошел в 7:47 часов утра. В управлении на транспорте МВД рассказали о причинах инцидента.

- Сегодня в 7:47 на станции Белоостров произошел обрыв контактного провода. В результате он упал на крышу электропоезда сообщением "Санкт-Петербург – Белоостров", - рассказали в дорожной полиции.

В итоге крыша вагона начала дымиться. Всех пассажиров немедленно эвакуировали на платформу. По предварительным данным, никто не пострадал.

Сейчас на месте работаю сотрудники транспортной полиции, которые проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Инцидент с электричкой не создал задержку в движении поездов. Все работает в штатном режиме.