Прокуратура начала проверку после пожара в пригородной электричке под Санкт-Петербургом

Прокуратура начала проверку после возгорания электрички в Белоострове. Фото: Артем КИЛЬКИН

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура начала проверку по факту ЧП, произошедшего утром 13 ноября на Выборгском направлении Октябрьской железной дороги. На станции Белоостров внезапно вспыхнула пригородная электричка, полная в этот момент пассажиров.

- По предварительным данным, по прибытии на станцию Белоостров в связи с замыканием контактной сети произошло возгорание над несколькими вагонами, - сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Пассажиров поезда срочно эвакуировали из вагонов, а пламя потушили. В результате ЧП никто не пострадал.

Проверку причин инцидента начало также управление МВД на транспорте, а прокуратура выясняет, не были ли нарушены права пассажиров электрички.

Данных по изменению графика следования поездов пока не поступало. Расписание лучше уточнять в справочной службе РЖД и на вокзалах.